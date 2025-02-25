"طلق ناري تسبب في نزيف".. تفاصيل مناظرة النيابة لجثة عامل لقي مصرعه على يد عاطل في شبرا

كشفت مناظرة نيابة شمال القاهرة الكلية، لجثة عامل ديلفري لقي مصرعه على يد عاطل بدائرة قسم شرطة شبرا مصر بسبب خلافات حول ثمن الطعام، عن وجود طلق ناري بصدر المجني عليه أحدث فتحتي دخول وخروج وتسببت في هبوط حاد بالدورة الدموية ونزيف داخلي أدى للوفاة.

تلقت مباحث قسم شرطة شبرا مصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بمقتل شاب بطلق ناري في منطقة شبرا مصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وبالفحص تبين مقتل شاب يدعى يوسف يحيى، في العقد الثالث من العمر، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بتوصيل طلب طعام إلى شقة إحدى السيدات بمنطقة شبرا مصر نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف حول ثمن الطعام.

وأضافت التحريات، أن نجل السيدة تدخل وتشاجر مع عامل توصيل الطلبات وأطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش أصابه في صدره فأرداه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.