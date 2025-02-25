تشاهدون اليوم.. برشلونة يصارع أتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا ومواجهات قوية في "البريميرليج"

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا ومواجهة إنتر ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

برشلونة × أتلتيكو مدريد – الساعة 10:30 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون × بورنموث – الساعة 9:30 مساء على قناة BEIN SPORTS HD 3

وولفرهامبتون × فولهام – الساعة 9:30 مساء على قناة BEIN SPORTS HD 5

كريستال بالاس × أستون فيلا – الساعة 9:30 مساء على قناة BEIN SPORTS HD 2

تشيلسي × ساوثهامتون – الساعة 10:15 مساء على قناة BEIN SPORTS HD 1

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

أرمينيا بيليفيلد × فيردر بريمن – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

انتر ميلان × لاتسيو – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس فرنسا

كان × جانجون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أنجيه × ستاد ريمس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرائد × الشباب – الساعة 4:10 مساء على قناة SSC3 HD

الوحدة × النصر – الساعة 5:15 مساء على قناة SSC2 HD

الهلال × الخلود – الساعة 5:30 مساء على قناة SSC1 HD

الأهلي × القادسية – الساعة 7:30 مساء على قناة SSC1 HD