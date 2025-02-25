وزير الخارجية السوري: نعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الحليفة

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن سوريا واجهت ظروفا استثنائية خلال السنوات الماضية، ولكنها لم تستسلم للضغوط وعملت وفق سياسة خارجية متزنة، وذلك وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف وزير الخارجية السوري، إنهم يعملون على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الحليفة، متابعا “سياستنا قائمة على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا وعلى التمسك بالثوابت الوطنية ولن نقبل المساس بسيادتنا”.

وتابع وزير الخارجية السوري، أن السياسة السورية تتضمن حفظ مصالح الشعب السوري، والأمن والاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة والعالم.