تعرف على أفضل المشروبات المثالية للأطفال والمراهقين

كشفت لجنة طبيبة متخصصة عن أهم التوصيات للحفاظ على صحة جيدة للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاما، وفقا لما نشرته مجلة ميديكال إكسبريس.

أظهرت نتيجة الدراسات التى أجرها أكاديمية التغذية وعلم الحمية لطب أسنان الأطفال والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وجمعية القلب الأمريكية عن أهم التوصيات لاختيار المشروبات الصحية لدعم صحة جيد للأطفال .

وتهدف هذه التوصيات إلى توجيه الأسر نحو اختيارات مشروبات صحية تدعم نمو الأطفال والمراهقين مع تجنب المشروبات التي قد تؤثر سلبا على صحتهم حيث شدد الخبراء على أهمية الماء كأساس للترطيب اليومي و يليه الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم مع الاعتدال في تناول العصائر الطبيعية.

وأكد الخبراء أن الماء يجب أن يكون المشروب الأساسي لتلبية احتياجات الترطيب اليومية والتي تتراوح بين 473 و2600 مل يوميا حسب العمر والجنس ويفضل شرب الماء المدعم بالفلورايد للوقاية من تسوس الأسنان، كما أوصت اللجنة بالحليب المبستر العادي ويفضل أن يكون قليل الدسم أوخالي الدسم لما يحتويه من عناصر غذائية ضرورية.

أما العصائر الطبيعية بنسبة 100% سواء كانت فواكه أو خضراوات فقد أشير إلى أنها مقبولة ولكن يجب تناولها باعتدال بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.

وحذر الخبراء من أن المشروبات النباتية مثل حليب اللوز أو الشوفان تفتقر إلى بعض العناصر الغذائية الأساسية ولا ينبغي استخدامها كبديل للحليب إلا لأسباب طبية.

كما شددوا على ضرورة الحد من تناول الحليب المنكه والمحلى وتجنب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة حيث إنها لا تعتبر جزءا من نظام غذائي صحي للأطفال والمراهقين.

وبالإضافة إلى ذلك حذرت اللجنة من المشروبات المحتوية على الكافيين نظرا لتأثيرها السلبي على النوم والصحة العقلية وصحة القلب.