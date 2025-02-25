أمطار غزيرة على شوارع دمياط وحملات لكسح المياه

شهدت محافظة دمياط صباح اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ؛ حيث شهدت شوارع المحافظة هطول أمطار متقطعة مع أجواء باردة ورياح شديدة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم .

وتسبب هطول الأمطار في تعطل حركة السير في عدة شوارع خاصة في القرى داخل محافظة دمياط، بالإضافة إلى صعوبة تحرك رحلات الصيد من وإلى بوغاز عزبة البرج في دمياط.

ورفع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار وغرق الشوارع حيث تم تحرك حملات من الوحدات المحلية للمراكز والقرى والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لكسح مياه الأمطار من الشوارع.

وتشهد محافظة دمياط اليوم الثلاثاء موجة من الطقس البارد مع سقوط أمطار متقطعة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة خاصة ليلا، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى ٢٠ ودرجة الحرارة الصغرى ١٥، مما يعكس طقسًا باردًا نهارًا وليلًا مع توقعات بسقوط أمطار.

كما رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى حالة الطوارئ لمواجهة أي تداعيات بسبب اضطراب الطقس ونوبات الهواء الشديدة، حيث تشهد محافظة دمياط نوبات من الهواء الشديد في مدينتي دمياط الجديدة ورأس البر.

وما زالت جهود الوحدات المحلية مستمرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لكسح مياه الأمطار من الشوارع.