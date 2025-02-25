جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية بشرية وتمريضية بقنا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة قافلة طبية بشرية وتمريضية بقرية الشيخ علي بمركز دشنا بقنا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إلى أن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لعدد 632 حالة وجاءت كالآتي عدد 98 حالة باطنة وعدد 95 حالة رمد وعدد 132 حالة عظام وعدد 93 حالة أنف وأذن وعدد 35 حالة نساء وعدد 79 حالة أطفال وعدد 90 حالة جلدية بالضافة لعدد 10 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التمريضية قامت بعمل ندوة توعوية عن الأمراض المزمنة ومضاعفاتها وكيفية الحد من المضاعفات الناتجة عنها وأهمية الكشف الدوري للمرضى وأهمية الدعم النفسي والمعنوي لأصحاب الأمراض المزمنة وطرق تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة.

كما تم عمل ندوة عن أهمية الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة في إطار المبادرات الرئاسية ودورها الفعال للفرد والمجتمع وقامت القافلة بقياس الضغط والسكر للعديد من الحالات على هامش القافلة الطبية البشرية.

وأشار جمال الأفندي الزمر مدير إدارة خدمة المجتمع والقوافل المركزية، إلى أن متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بقنا قاموا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.