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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود في الدوري

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

ويحسم الجهاز الفني موقف الثنائي ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله من التواجد في قائمة الفريق بعد تعافيهما من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرا.

ومن المنتظر أن يعلن "كولر" عن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود عقب نهاية المران الأخير وقبل توجه الفريق إلى الإسكندرية لخوض اللقاء الذي يقام على ملعب "المكس".

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود، في الرابعة مساء غد الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة بعد التعادل في الجولة الماضية مع الغريم التقليدي الزمالك بهدف في القمة 129، بينما يتصدر بيراميدز جدول الدوري برصيد 36 نقطة.

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