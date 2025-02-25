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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

طلاب جامعة جنوب الوادي في زيارة علمية لـ "محمية الدبابية" بإسنا

طلاب جامعة جنوب الوادي
طلاب جامعة جنوب الوادي
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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة زيارة علمية إلى محمية الدبابية الطبيعية بإسنا، ويأتي ذلك في إطار فعاليات الأسبوع البيئي السابع عشر والذي تنظمه جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع البيئة خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير الجاري. 

شارك فى الزيارة عدد من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، واستمع الطلاب لشرح وافى عن المحميات الطبيعية وتاريخ محمية الدبابية الطبيعية والأبحاث التى قدمت بخصوص المحمية، كما تعرف الطلاب على معالم المحمية الطبيعية وتاريخها وتجولوا داخل أرض المحمية الطبيعية وتعرفوا على مراحل الحياة فيها وطبقات التربة والصخور المختلفة بالمحمية.

الاسبوع البيئي السابع عشر جامعة جنوب الوادي المجتمع وتنمية البيئة