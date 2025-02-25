رئيس جامعة جنوب الوادي يكرّم فريق عمل مشروع إكساب طلاب الجامعة

كرم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فريق عمل مشروع إكساب طلاب الجامعة مهارات القرن الـ21، مشيدًا بجهود أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع والطلاب المشاركين فيه.

ويهدف المشروع إلى تمكين الأفراد من تطوير مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والفنون، والمهارات الحياتية، لمواكبة التغيرات السريعة وبناء مجتمع قادر على التأقلم مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

ويجري حاليًا تنفيذ المشروع في ست جامعات، وهي الجامعات الحكومية التي تضم جامعتي جنوب الوادي وبني سويف، إلى جانب الجامعات الأهلية ممثلة في جامعة الملك سلمان، والجامعات التكنولوجية التي تشمل جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، وجامعة الفيوم التكنولوجية الدولية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس جامعة جنوب الوادي، حيث وجّه رئيس الجامعة التحية لأعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع، التي تضم الدكتور أحمد حلمي أبو المجد، والدكتور عماد علي، والدكتور طارق الكاشف، والدكتورة منى شحات.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة جنوب الوادي هي الجامعة الحكومية الوحيدة المشاركة بفعاليات المشروع نظرا لدورها الرائد في مجال التحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في إدارة دولاب العمل وتبنيها لثقافة التحول نحو النضج الرقمي في مختلف المعاملات.

وخلال الجلسة، قدّمت الدكتورة منى شحات عرضًا تقديميًا حول المشروع، تناول تعريفه وأهدافه وأنشطته.

الجدير بالذكر أنه تم تكريم فريق عمل المشروع، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، خلال احتفالية مبادرة مراكز القرن الـ21، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم.