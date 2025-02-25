مستقبل وطن عن "مبادرة الخير": هدية الرئيس السيسي للشعب المصري

تحدث النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن عن مبادرة الخير"، قائلا: "المبادرة هدية من الرئيس السيسى للشعب المصرى، وهى مليون كرتونة مواد غذائية لمليون أسرة مصرية، وهى من أحد محاور البرنامج الخدمى والمجتمعى للحزب".

وأضاف علاء عابد خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه خلال الفترة الماضية كان للحزب مبادرات عديدة، وهذه المبادرة من ضمن المبادرات التى ينتهجها الحزب خلال الفترات الماضية والحالية والمقبلة كمبادرة شتاء دافئ لتقديم مليون بطانية.

وأوضح علاء عابد أن الحزب لديه مبادرات أخرى كمبادرة "أوائل الطلبة" والتعليم، ولدينا حصر دقيق لمحافظة ومراكز الجمهورية وهى أكثر من 500 مراكز تضم آلاف القرى وآلاف الأسر التى تحتاج مساعدة فى شهر رمضان، لافتا إلى أنه تم النزول للمحافظات وتوزيع هذه الكراتين.