"المركزي للمناخ" ينظم برنامجًا تدريبيًا حول نظم الزراعة بدون تربة وتدوير المخلفات

نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "نظم الوقاية للزراعات المحمية".

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار رؤية ورسالة معمل المناخ وحرصه على ‏توفير كل الفرص لطلاب الجامعات لاكتساب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل وإثراء للتعاون بين ‏المؤسسات التعليمية والأكاديمية لرفع كفاءة وبناء قدرات وتحسين مهاراتهم القيادية.

وقام الدكتور ‏عاصم عبد المنعم رئيس قسم بحوث الأرصاد الجوية الزراعية، والدكتورة منى على بشرح كيفية الاستفادة من بيانات الأرصاد الجوية التي يوفرها المعمل من خلال عدد من المحطات الخاصة به في إدارة العمليات المزرعية داخل الصوبة والحقول المكشوفة.‏

كما قام كل من الدكتور محمد سعيد والدكتور أحمد الصاوي بشرح هياكل الصوب وتعديل المناخ الدقيق وزراعة وإدارة ‏محاصيل الفاكهة مستديمة الخضرة تحت الصوب الزراعية والأغطية المناسبة وتأثيرها على المناخ ‏الدقيق تحت الصوب وكيفية إدارة المياه والتسميد والمكافحة تحت الصوب.

وقام الدكتور محمد ‏حسن والدكتور أحمد حواش بشرح نظم الزراعة بدون تربة وتدوير مخلفات المدن باستخدام دود ‏الأرض وإنتاح الفيرميكمبوست.

كما قام الدكتور عماد عبد العزيز رئيس قسم الزراعة الحيوية بتقديم شرح مفصل عن الزراعة الحيوية وأهميتها في الإدارة المستدامة، وإنتاج عيش الغراب والتقاوي الخاصة به وزراعته كبدائل مناسبة وذات قيمة غذائية مرتفعة. ‏

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