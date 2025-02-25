أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 25 فبراير 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4754 جنيهًا للبيع، 4731 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4160 جنيهًا للبيع، 4140 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3566 جنيهًا للبيع، 33120 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2773 جنيهًا للبيع، 2760 جنيهًا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 33280 ألف جنيه للبيع، 33000 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 147875 جنيهًا للبيع، 147164 جنيهًا للشراء.