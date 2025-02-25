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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. أولى جلسات محاكمة جزار ونجله بتهمة قتل شاب في السلام

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة جزار ونجله في واقعة اتهامهما بقتل شاب في السلام، بسبب كاب.

تبين من التحريات أن جزار وابنه أقدما على قتل شاب طعنا وهشم جمجمته في مشاجرة بسبب خلاف على "كاب".

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بوجود جثة لشاب قتيل بمساكن المحمودية في السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يدعى "إسلام "، 22 سنة، مصابًا بجروح قطعية وتهشم بالجمجمة، بعد تعدي آخرين عليه.

وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وابن الجزار بسبب خلاف على كاب كان يرتديه أسفرت عن إصابة ابن الجزار بجرح بسيط فى فمه.

وأضافت التحريات أن المتهم الثاني (ابن جزار) 16 سنة، أخبر الشاب والده الجزار بخلافاته مع زميله بسبب الكاب فاستشاط غضبا فذهب إليه، وتعدى عليه بالضرب وأخرج سلاحًا أبيض "كزلك" وعصا خشبية وطعن المتهم وهشم رأسه.

 

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