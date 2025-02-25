الخارجية الكندية: مجموعة السبع تجد صعوبة في صياغة بيان مشترك بشأن أوكرانيا

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن مجموعة السبع لا تزال تعمل على إعداد بيان مشترك بشأن أوكرانيا، مشيرة إلى عدم اتفاق عدد من الدول مع الموقف الأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت الوزيرة في إفادة صحفية: "نحن نعمل بالفعل مع الأوروبيين والأمريكيين، وما زلنا نجري بعض المناقشات.. إن كندا ودولا أخرى لا تتفق مع الموقف الذي تبنته الولايات المتحدة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وخاصة القرار الذي اقترحته".

وأضافت أنها خلال السنوات الثلاث والنصف التي تولت فيها منصب وزير الخارجية، لا تستطيع أن تتذكر مثل هذا الوضع "المتوتر" فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية للاتفاق على هذه الوثيقة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تهدد بسحب دعمها لبيان مجموعة السبع بأكمله بسبب الخلافات مع الدول الأوروبية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في وقت سابق، أن واشنطن عارضت وصف موسكو "بالمعتدي" في البيان الختامي الجديد لمجموعة السبع.

كما أكدت أن واشنطن تعترض على عبارة "العدوان الروسي" وغيرها من التعبيرات المماثلة التي استخدمها قادة مجموعة السبع منذ عام 2022 لوصف النزاع في أوكرانيا.