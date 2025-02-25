بريطانيا تناقش مع حلفائها إمكانية عودة روسيا إلى مجموعة السبع

صرح نائب وزير الداخلية البريطاني دان جارفيس بأن لندن لا تستبعد إمكانية عودة موسكو إلى مجموعة السبع (G7)، مما قد يعيد تشكيل المجموعة لتصبح مجموعة الثماني (G8) مرة أخرى.

وقال جارفيس في مقابلة مع محطة "تايمز راديو" البريطانية ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لأعضاء مجموعة السبع إعادة قبول روسيا في تجمع الدول الاقتصادية المتقدمة: "هذا موضوع نناقشه مع الحلفاء الدوليين.. كما أنه بلا شك سيكون قيد النظر بمجرد انتهاء النزاع في أوكرانيا".

وأوضح نائب الوزير أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيبحث هذه القضايا خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقرر عقده في 27 فبراير.

وكما أشارت صحيفة "التايمز" فإن ستارمر، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيصر على مشاركة أوكرانيا في مفاوضات تسوية الصراع الدائر في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بينما كشف جارفيس عن خطط الحكومة البريطانية لإغلاق الحدود أمام ممثلي "النخبة الروسية"، وقال: "ضمان أمن الحدود هو مسألة أمن قومي، وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لحماية بلدنا من التهديد الروسي".

ولم يتم نشر القائمة الكاملة للأشخاص الذين سيتم تطبيق القيود عليهم بعد، لكن بيان وزارة الداخلية ذكر أن العقوبات ستشمل كبار المسؤولين الروس وقادة وسائل الإعلام الروسية، بالإضافة إلى شركات الطاقة والتمويل.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات الجديدة ستظل سارية "طالما أن روسيا تشكل تهديدا واضحا للأمن القومي للمملكة المتحدة".

وكان ترامب قد وصف سابقا استبعاد روسيا من مجموعة الثماني (G8) في عام 2014، بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم بأنه "خطأ"، وأضاف أنه سيكون سعيدا بعودة موسكو إلى المجموعة.

يذكر أن روسيا كانت منذ عام 1997عضوا في مجموعة الثماني (التي كانت تعمل بتنسيق مجموعة السبع - بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، واليابان - منذ عام 1976).

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن، إن موسكو ليست مهتمة كثيرا بفكرة العودة إلى مجموعة السبع، التي أثارها ترامب.

وأكد بيسكوف أن موسكو ترى آفاقا أكبر في مجموعة العشرين، بينما فقدت مجموعة السبع الكثير من أهميتها.