ترامب: ماكرون يؤيد تولي أوروبا المسؤولية عن أمن أوكرانيا طويل الأمد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون متفق مع الرأي بأن أوروبا يجب أن تتولى الدور الرائد في ضمان أمن أوكرانيا الطويل الأمد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في أعقاب لقائه مع ماكرون بواشنطن، يوم الاثنين، إن "الرئيس ماكرون متفق مع أن أعباء ضمان السلام يجب أن تتحملها الدول الأوروبية، وليس فقط الولايات المتحدة".

وتابع قائلا إن "أوروبا أيضا يجب أن تتولى الدور المركزي في ضمان أمن أوكرانيا الطويل الأمد".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت على دعم أوكرانيا أكثر من 300 مليار دولار، حسب قوله، فيما أنفقت الدول الأوروبية نحو 100 مليار.

وأضاف أن "هذا فرق كبير، وعلينا أن نحقق المساواة في لحظة معينة".

يذكر أن ترامب كان قد دعا الدول الأوروبية لزيادة الدعم لأوكرانيا. واعتبر أيضا أنه من الممكن نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا بعد التوصل إلى الاتفاق بشأن إنهاء النزاع.