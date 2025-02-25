إيلون ماسك يهنئ زعيمة اليمين المتطرف بألمانيا بعد تحقيق حزبها المركز الثاني في الانتخابات

هنأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أليس فايدل، رغم خسارتها أمام التحالف المحافظ (تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي) في الانتخابات الألمانية التي أُجرت الأحد.

وأعاد ماسك نشر رسالة تهنئة كتبها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على منصة "إكس"، احتفالا بالنتيجة التي حققها الحزب في الانتخابات المبكرة، حيث حصل على 21% من الأصوات، وهو ضعف ما حققه في انتخابات عام 2021، وذلك بحسب ما أوردت مجلة /بولتيكو/ في نسختها الأوروبية.

تأتي هذه التهاني وسط جدل أوروبي متزايد حول صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة وتأثيرها على المشهد السياسي في ألمانيا وأوروبا بشكل عام.

وفي سياق آخر، أكد زعيم اليمين الألماني فريدريش ميرز، المستشار المستقبلي بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يمكن أن يأتي" إلى ألمانيا على الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن فريدريش ميرز قوله للصحفيين بعد حديثه هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء الأحد، "أنا ملتزم بإيجاد طريقة لتمكينه من زيارة ألمانيا ومغادرتها دون أن يتم اعتقاله".