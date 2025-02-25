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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: موسكو وأنقرة تتفقان على مواصلة الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، أن موسكو وأنقرة اتفقتا على الحفاظ على حوار سياسي روسي تركي نشط، بما في ذلك بشأن الأزمة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- أنه تم إيلاء اهتمام خاص لقضية التسوية السورية، والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم الاتفاق على مواصلة دعم الحوار السياسي الروسي التركي النشط، بما في ذلك بشأن الأزمة الأوكرانية وغيرها من موضوعات العلاقات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أنه خلال الاجتماعات والمحادثات التي جرت، تم التأكيد على التزام روسيا وتركيا بتنفيذ الاتفاقات رفيعة المستوى التي تم التوصل إليها سابقًا في كامل نطاق التطوير التدريجي للتعاون الثنائي متعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة.

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وناقش معهما القضايا الراهنة على الأجندة الدولية.

الخارجية الروسية موسكو أنقرة الأزمة الأوكرانية