وفاة 3 أطفال بسبب البرد القارس.. وجيش الاحتلال يقصف مناطق برفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الإثنين، نقلًا عن مدير مستشفى "أصدقاء المريض" في غزة بوفاة ثلاثة أطفال بسبب موجة البرد الشديد في قطاع غزة، فيما وُصف حالة آخرين بالخطيرة.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شنت مقاتلات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلية، غارات جوية على مناطق في رفح الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي أعلن إنه رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة لكنه سقط داخل أراضي القطاع.

وأمس الإثنين أكد وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، أنه يمكن تحقيق شروط اليوم التالي في قطاع غزة بالوسائل السياسية أو حتى العسكرية.