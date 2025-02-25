رجال الأعمال يناقشون القضايا الاقتصادية مع وزير المالية أحمد كجوك

في لقاء اقتصادي مهم، عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين جلسة عامة مع وزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مجتمع الأعمال، وذلك بإحدى فنادق القاهرة، بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، ومحمد الأتربي رئيس البنك الأهلي، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال.

وخلال اللقاء، أكد علي عيسى، رئيس الجمعية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تنظمها الجمعية لمناقشة القضايا الاقتصادية مع المسؤولين الحكوميين. وأشاد بعلاقة الجمعية الوثيقة مع وزارة المالية، مؤكدًا أن الوزير أحمد كجوك شخصية قيادية تمتلك رؤية واضحة لحل المشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وأضاف عيسى أن جمعية رجال الأعمال المصريين، منذ تأسيسها عام 1979، لعبت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تمثل حلقة وصل بين القطاع الخاص والحكومة، وتسهم بفعالية في صياغة سياسات تدعم التنمية الاقتصادية.

كما أشار إلى أن الجمعية تتمتع بعلاقات دولية متميزة، من خلال بروتوكولات تعاون مع أكثر من 70 دولة، تهدف إلى تهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمار.

وفي ختام كلمته، وجه عيسى الشكر لرؤساء منظمات الأعمال، وممثلي القطاع المصرفي، والرعاة، ووسائل الإعلام، تقديرًا لدورهم في دعم بيئة الاستثمار في مصر.

وأشار عيسي للسيرة الذاتية لوزير المالية أحمد كجوك مؤكدا أن أحمد كجوك من الخبراء البارزين في مجال الاقتصاد والسياسات المالية، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 14 عامًا، شغل خلالها عدة مناصب رئيسية، ولعب دورًا محوريًا في الإصلاح الاقتصادي، ووضع الإطار الاقتصادي الكلي، واستراتيجية الدين العام. كما يمثل مصر كمدير تنفيذي للبنك الآسيوي منذ سبعة أعوام.

وأكد عيسى في ختام كلمته أن الجمعية تضع كل إمكانياتها وخبراتها لخدمة الوطن، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.