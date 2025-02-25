بوتين: فرص زيلينسكي في الفوز بالانتخابات معدومة وزالوزني الأقرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن فرص نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن إعادة انتخابه ستكون "معدومة" حال إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في نهاية المطاف.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بوتين قوله إن القائد الأعلى السابق لأوكرانيا فاليري زالوزني لديه فرص أكبر بكثير من زيلينسكي. و"بالنظر إلى أن هذا المرشح المحتمل (زالوزني) يحظى بدعم محتمل من سياسيين آخرين، بما في ذلك رؤساء الوزراء السابقين، بينما الرئيس الحالي (زيلينسكي) ليس لديه أي فرص على الإطلاق للفوز في الانتخابات.

وأضاف "هذا بطبيعة الحال إذا لم يتم تزوير الانتخابات بشكل صارخ. لكن هذا الاخير سيكون سيئًا بالنسبة له أيضًا".

وتابع بوتين "الانتخابات في أوكرانيا ألغيت بحجة الأحكام العرفية، وفي حالة المحادثات، قد تكون هناك حاجة إلى رفع الأحكام العرفية قريبًا ثم إجراء انتخابات فورية".