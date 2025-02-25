ads
الثلاثاء 25 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي يصف السعودية بالشريك العظيم للولايات المتحدة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الاثنين، إن المملكة العربية السعودية، شريك عظيم للولايات المتحدة.

وخلال استقباله نظيره السعودي خالد بن سلمان، أكد هيجسيث، أن العلاقة مع المملكة تشكل مركز ثقل مهم في منطقة مضطربة.

قال أيضا إن "سياسة أمريكا أولا، لا تعني التخلي عن الشركاء".

وفي رد على سؤال حول إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة الدعم للمملكة في حال تعرضها لاعتداء من إيران أو وكلائها قال هيجسيث إن "الأمر سيشكل محور بحث خلال اللقاء".

ووصف الوزير الأمريكي إيران بـ"مصدر قلق كبير في المنطقة".

من جهته، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إن "العلاقة مع واشنطن لطالما كانت حيوية، وهي أكثر أهمية في هذه المرحلة، خصوصا في ظل الاضطرابات التي تعيشها المنطقة".

وزير الدفاع الأمريكي السعودية الشريك العظيم الولايات المتحدة