وزير الدفاع الأمريكي يصف السعودية بالشريك العظيم للولايات المتحدة

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الاثنين، إن المملكة العربية السعودية، شريك عظيم للولايات المتحدة.

وخلال استقباله نظيره السعودي خالد بن سلمان، أكد هيجسيث، أن العلاقة مع المملكة تشكل مركز ثقل مهم في منطقة مضطربة.

قال أيضا إن "سياسة أمريكا أولا، لا تعني التخلي عن الشركاء".

وفي رد على سؤال حول إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة الدعم للمملكة في حال تعرضها لاعتداء من إيران أو وكلائها قال هيجسيث إن "الأمر سيشكل محور بحث خلال اللقاء".

ووصف الوزير الأمريكي إيران بـ"مصدر قلق كبير في المنطقة".

من جهته، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إن "العلاقة مع واشنطن لطالما كانت حيوية، وهي أكثر أهمية في هذه المرحلة، خصوصا في ظل الاضطرابات التي تعيشها المنطقة".