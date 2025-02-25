اشتباكات في دمشق تسفر عن مقتل وإصابة 3 من عناصر الأمن الداخلي

الثلاثاء 25/فبراير/2025 - 01:19 ص

شهدت العاصمة السورية دمشق، مساء الإثنين، اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن الداخلي ومجموعة مسلحة وُصفت بأنها من "فلول النظام السابق"، مما أدى إلى مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي.

وقعت الاشتباكات في حي تشرين قرب منطقة القابون، حيث اشتبكت قوات الأمن مع مجموعة مسلحة يتزعمها شخص يُدعى فوزي ريا. استخدمت خلال المواجهات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستمرت لعدة ساعات، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق وتكثيف التواجد الأمني في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في ظل استعدادات مكثفة في دمشق لعقد مؤتمر حوار وطني، تصفه السلطات الجديدة بأنه علامة فارقة في الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد عقود من حكم عائلة الأسد. يُذكر أن حي تشرين شهد سابقًا عمليات عسكرية ومعارك عنيفة قبل أن تتمكن القوات الحكومية من بسط سيطرتها عليه.

لم تصدر الجهات الرسمية السورية أي بيان توضيحي بشأن العملية أو هوية أفراد المجموعة المستهدفة. فيما أثارت هذه الاشتباكات مخاوف من تزايد الفوضى الأمنية في بعض أحياء العاصمة، خاصة مع تكرار حوادث الاشتباك بين الأمن وجماعات مسلحة مختلفة.