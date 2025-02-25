نور الزيني تؤكد ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتحليل وتطوير العلامة التجارية لمصر

شاركت نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية، في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب & Sports Expo، حيث استعرضت الركائز الأساسية لبناء وتطوير العلامة التجارية لمصر، مؤكدةً أن الهوية المصرية يجب أن تمزج بين التراث العريق والتطلعات المستقبلية.

وأوضحت الزيني أن العلامة التجارية لمصر يجب أن تستند إلى مزيج من الهوية التاريخية والحضارة الحديثة، من خلال الاستفادة من الإرث الفرعوني، الإسلامي والقبطي، إلى جانب المتاحف والمعالم الأثرية، بالإضافة إلى الجمهورية الجديدة التي تمثل مصر الحديثة. كما أكدت على ضرورة تعزيز السياحة بمختلف أشكالها، مثل سياحة المؤتمرات، السياحة البيئية، العلاجية، وسياحة الشباب، مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة.

وأضافت أن الاقتصاد المصري يتمتع بمقومات قوية، من بينها الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، القوى الشرائية، المناخ المعتدل، قوة القطاع المصرفي، العمالة الماهرة، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية. كما أشارت إلى أهمية دعم الاستدامة والاقتصاد الأخضر، من خلال مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطة بنبان بأسوان، وتعزيز التمويل الأخضر.

وتطرقت الزيني إلى أهمية الابتكار وريادة الأعمال في بناء مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال دعم الشركات الناشئة، تطوير المدن الذكية، وتعزيز التحول الرقمي. كما شددت على ضرورة جعل مصر مركزًا تعليميًا إقليميًا والاستفادة من الجامعات العريقة، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة والواقع المعزز في إحياء رحلة العائلة المقدسة، وتعزيز التجربة السياحية في الأماكن الأثرية.

وأشادت بأهمية الاقتصاد الإبداعي، الذي يشمل تحديث الحرف اليدوية بطرق عصرية وفتح أسواق تصدير جديدة للفنون والصناعات الإبداعية، مشيرةً إلى أن القوى الناعمة، المتمثلة في السينما، الموسيقى، الأدب، والرياضة، تلعب دورًا رئيسيًا في التأثير الثقافي وتعزيز مكانة مصر عالميًا.

وفي ختام حديثها، أكدت الزيني على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتحليل وتطوير العلامة التجارية لمصر، بما يعكس تاريخها العريق ويساهم في تحقيق رؤية مستقبلية واضحة.

وشهد المؤتمر إشادة كبيرة من الحضور بالأفكار المطروحة، حيث أكد سامر فراج على أهمية هذا الحدث في تمكين الشباب من التواصل مع قادة الفكر والرأي وصنّاع القرار، بينما أشاد هشام سليمان بالإبداع والرؤية المتميزة التي تم تقديمها خلال الفعالية.

وخلال جولته، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الفعاليات البارزة التي تشهدها الدورة الحالية من "سبورتس إكسبو 2025"، حيث زار المكان المخصص لاحتضان فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب، وهو أحد أبرز الفعاليات التي تجمع بين الشباب، صُنّاع المحتوى المؤثرين، وكبرى الشركات، بهدف تبادل الخبرات والمبادرات المجتمعية التي تساهم في تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع.

وتشهد الدورة الرابعة من المؤتمر هذا العام إطلاق مبادرتين جديدتين في إطار المسؤولية المجتمعية للشباب، الأولى هي "اتكلم عربي"، والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية لدى الشباب وترسيخ اعتزازهم بلغتهم الأم، والثانية "سوّق لمصر"، التي تركز على أهمية التسويق لمصر في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانتها الاقتصادية والسياحية محليًا وعالميًا.

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