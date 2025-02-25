ذئاب روما تسحق مونزا برباعية نظيفة بالدوري الإيطالي

فاز فريق روما على نظيره مونزا بـ 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين، على ملعب "تورينو الأوليمبي" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

بهذا الفوز رفع روما رصيده إلى النقطة 40 ولكن ظل في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد مونزا عند النقطة الـ14 متزيلًا جدول المسابقة

أهداف المباراة

قص شريط أهداف المباراة اللاعب سالماكرز في الدقيقة الـ10 قبل أن يأتي المهاجم الأوزبكي شومورودوف ويضع الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة الـ32.

ومن ثم يأتي الجناح الإسباني أنخلينو ويسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 73، واختتم كريستانتي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع.

المباراة القادمة لروما

ويستعد روما لمواجهة العنيد كومو بقيادة الإسباني فابريجاس بعد التغلب على العملاقين فيورنتينا ونابولي، يوم الأحد القادم في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.