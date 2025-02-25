زعيم التحالف المسيحي المحافظ بألمانيا: أوروبا القوية والمستقلة عن واشنطن أولويتنا المطلقة

قال فريدريش ميرز زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا، الذي فاز تحالفه في الانتخابات الألمانية أمس الأحد، إن "أوروبا القوية المستقلة عن الولايات المتحدة" تمثل "أولويته المطلقة".

وأضاف الزعيم الألماني الجديد -في تصريحات صحفية أوردتها شبكة "يورونيوز" في نسختها الإنجليزية، الاثنين- أنه "سوف نتذكر ليلة الانتخابات المبكرة في ألمانيا باعتبارها بمثابة تحول زلزالي في المسار المستقبلي للاتحاد الأوروبي".

وأوضحت "يورونيوز" من جانبها أنه الكثيرين في الاتحاد الأوروبي يتوقعون الآن أن "وجود حكومة أكثر استقرارًا في برلين يعني قيادة ألمانية أقوى".

وأشار ميرز إلى أنه "لم أكن أعتقد أبدًا أنني سأضطر إلى قول شيء كهذا في برنامج تلفزيوني، ولكن بعد تصريحات دونالد ترامب الأسبوع الماضي... من الواضح أن هذه الحكومة لا تهتم كثيرًا بمصير أوروبا".

ولفتت شبكة الأنباء الأوروبية "يورونيوز" إلى أنه "بالنسبة لشخص أطلنطي محافظ مثل ميرز، الذي قضى معظم حياته المهنية كمحامي يعمل مع الشركات الأمريكية، فإن هذه الكلمات لها معنى كبير ويمكن أن تؤدي إلى بعض القرارات الكبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن "التحول الواضح في سياسة ميرز يتعارض مع البيان الانتخابي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والذي أكد على موثوقية الولايات المتحدة والحاجة إلى الاعتماد على التحالف عبر الأطلسي لضمان الأمن الأوروبي".