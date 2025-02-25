رابطة الأندية تحذف فيديو السخرية من لاعب الأهلي في لقاء الزمالك

حذفت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب الفيديو الخاص بالاستهزاء بلاعب الأهلي أحمد رضا في لقاء الزمالك، والذي تم نشره على الصفحة الرسمية، وذلك بعد الهجوم التي تعرضت له الرابطة على صفحات مشجعي النادي الأهلي.

وأكدت الرابطة على احترام جميع الأندية، وأن الفيديو تم نشره بالخطأ، وتم تحويل أدمن الصفحة للتحقيق بعد نشره للفيديو.

تعادل الأهلي والزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من عمر الدوري المصري الممتاز، أحرز هدف الأهلي المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 72، وأحرز هدف الزمالك بنتايك في الدقيقة 83.