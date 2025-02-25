أستاذ علوم سياسية: مصر تدير الملف الليبي برؤية استراتيجية لتحقيق الاستقرار

أكد الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الملف الليبي يمثل أولوية قصوى للجانب المصري، نظرًا لأهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ولفت، إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين يعد تحديًا كبيرًا، سعت القيادة المصرية إلى معالجته منذ بداية الأزمة الليبية قبل عشر سنوات.

وفي مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الشيمي أن مصر اعتمدت نهجًا متعدد الأبعاد في إدارة الملف الليبي، يشمل المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، لدعم الشعب الليبي وتحقيق حلول تضمن وحدة أراضي ليبيا.

وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وهو ما تجلى في الاجتماعات التي جرت في القاهرة بين مجلس النواب المصري ونظيره الليبي.

وأضاف أن موقف مصر الثابت يقوم على دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع الحرص على منع التدخلات الإقليمية والدولية التي قد تؤدي إلى تعقيد المشهد الليبي.

وأكد أن مصر تعتبر الأمن الليبي جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، وتعمل بشكل مستمر على دعم المؤسسات الليبية للحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأشار الشيمي إلى أن اللقاءات الأخيرة بين الأطراف الليبية تؤكد أهمية التوصل إلى حلول توافقية لتجنب المزيد من التصعيد، تمهيدًا لإجراء انتخابات شفافة تلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والتنمية.