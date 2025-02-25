كامل الوزير: القطاع الخاص شريك أساسي في نهضة الصناعة

أكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لنهضة الصناعة المصرية، مشددًا على أنه يمتلك القدرة والخبرة على الإدارة بكفاءة، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في تقدم الصين صناعيًا.

وأشار الوزير خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الدولة تسعى إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، حيث تم تحديد لجنة واحدة فقط من الجهات المعنية لزيارة المصانع مرة كل 3 أشهر، بدلًا من التعددية الرقابية التي كانت تعيق الإنتاج.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة في هذا الشأن، حيث شدد على ضرورة الاعتماد على الشركات الخاصة وتوسيع دورها ضمن مشروع إعادة بناء الدولة المصرية، قائلًا: "أدواتك هي شركاتك، كبر شركاتك، وخليهم هما اللي تستند عليهم".

وأضاف أن الوزارة على استعداد لتقديم كل الدعم للقطاع الخاص، قائلًا: "بقولهم اشتغلوا وإحنا معاكم، واللي بتفكروا فيه هنعملهولكم"، موضحًا أن هدف الدولة هو تمكين القطاع الخاص من جلب العملة الأجنبية، وتقليل الاستيراد، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية من خلال الجودة العالية والمواصفات العالمية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تتأخر في تقديم الدعم لكل من يسعى لتطوير الصناعة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات عملية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يحقق رؤية مصر في إقامة صناعة قوية ومستدامة.