ضبط المتهم بفيديو تثبيت طبق الدش أعلى محور مروري في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله طبق دش هوائى مثبت أعلى الحاجز الخرسانى الخاص بأحد المحاور المرورية بالجيزة .



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ظهور طبق دش هوائى مثبت أعلى الحاجز الخرسانى الخاص بأحد المحاور المرورية بالعمرانية بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( عامل مقيم بالجيزة) وبمواجهته أقر بقيامه بتثبيت طبق الدش على المحور المشار إليه منذ عدة أيام بالمنطقة محل عمله بأحد الجراجات بالمنطقة المشار إليها، لمشاهدته التلفاز وقام بإزالته عقب ذلك.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.