"مفيش تسقيع للأراضي تاني".. تحذير عاجل من الفريق كامل الوزير للمستثمرين

أكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، على أهمية تطوير المنتج المصري ليكون بمواصفات عالمية وبسعر تنافسي هو الطريق الأمثل لتحقيق نهضة صناعية حقيقية تضع مصر في موقع الريادة بالأسواق العالمية.

وقال "الوزير" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إنه بدءً من 1 مارس ستتيح منصة مصر لصناعية الرقمية لراغبي إنشاء المصانع تقديم طلب لتأسيس مصانع.

وأشار إلى أن هذه المصانع التي يتم تقديمها للمستثمرين هي مدعومة من الدولة، وتحصل الدولة على ثمن المرافق فقط، محذرًا المستثمرين الذين يحصلون على الأراضي ولا يقوموا بالاستثمار بها أو إقامة المشاريع عليها.

وتابع "استعدنا أراضي من عدد من المستثمرين حاولوا تسقيعها وأعيد طرحها مرة أخرى للجادين فقط، وإحنا بنقول للمستثمر بلدك في ظهرك ولا تيأس وحول كهرباء ومياه بلدك إلى منتج ذو قيمة عالية مثل هذا المصنع".