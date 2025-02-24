فيديو.. كيف يتم إعداد الكوادر المهنية النسائية لسوق العمل

قالت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس إدارة هي تستطيع للتنمية، إن برنامج "إعداد الكوادر المهنية" التي اطلقته المؤسسة، يساعد في تعليم السيدات وتأهيلهم لسوق العمل وريادة الأعمال، ومساعدتهم في وضع خطط واستراتيجيات لمشاريعهم الخاصة.

وأضافت زهران، خلال لقاءها في برنامج "يوم سعيد" علي قناة المحور، أن البرنامج ساعد الكثير من السيدات خلال الفترة الماضية، كما أن البرنامج يستهدف السيدات في عمر 21 وحتي 40 عاماً، موضحة أنه تم إطلاق العديد من الورش التدريبية والفعاليات الخاصة بريادة الأعمال.

وتابعت، أن المؤسسة مهتمة جدا بملف التمكين الإقتصادي للمرأة، خاصتاً بعد اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لافتة إلي أنه بعد اطلاق هذه الاستراتيجية الكثير من مؤسسات المجتمع المدني اهتمت كثيراً بالتمكين الإقتصادي للمرأة.

وأوضحت الدكتورة دعاء زهران، أنه تم تنفيذ العديد من الورش التدريبية لتعليم السيدات العديد من الحرف اليدوية، مثل روش تدريب فن تشكيل الجلود، وفن تشكيل الخرز، والخياطة، وغيرها، بالإضافة إلي تعليم السيدات علي كيفية إنهم يكونوا رائدات أعمال، وتعليمهم وضع دراسة جدوي للمشروعات، وأيضاً الطريقة الحيحة لتسويق هذه المشاريع.

https://www.youtube.com/watch?v=s9amS6iscG0