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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: روسيا وأمريكا قد تتفقان على خفض الأسلحة إلى النصف

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة يهدف إلى تقليص الترسانة العسكرية للبلدين بمقدار النصف، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يكون محل تفاوض بين الجانبين في المستقبل.

وأضاف بوتين أن موسكو تبدي استعدادها لاستئناف تزويد الولايات المتحدة بالألمنيوم، مؤكدًا أن هذا الملف قد يشكل أحد مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى احتمال أن يدرس البَلَدان إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لإنتاج الألمنيوم، في خطوة قد تفتح المجال لتعزيز التعاون الصناعي بين موسكو وواشنطن.

وفي هذا السياق، كشف الرئيس الروسي أن ممثلين عن شركات روسية وأمريكية يعقدون اجتماعات اليوم لمناقشة فرص إطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة، مما يعكس اهتمام الطرفين بتوسيع نطاق الشراكة في مجالات مختلفة.

 

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