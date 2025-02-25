محافظ الأقصر يكرم مدير "الرعاية الصحية" ويشيد بأداء الهيئة

كرم المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، الإثنين، الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وذلك تقديرًا لجهود ومشاركة هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ضمن فريق العمل المشارك في نجاح التدريب العملي المشترك لقوات الدفاع الشعبي والعسكري صقر (146) لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، الذي تم عقده في خلال الفترة من 16 حتى 18 فبراير 2025.

جاء ذلك على هامش جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر رقم (1) لعام 2025، التي أقيمت برئاسة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد عمرو محمد مالك المستشار العسكري بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وقدم محافظ الأقصر، الشكر للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرًا إلى استحسان أداء هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وما تقدمه من مجهودات وخدمات صحية للمواطن الأقصري داخل منشآتها الصحية، موضحًا أن المحافظة ستشهد المزيد من التقدم الصحي خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد افتتاح مبنى الدوران ومبنى الطوارئ بمجمع الأقصر الطبي مما سيساعد في زيادة القدرة الاستيعابية للمحافظة.

المجلس التنفيذي

وشمل التكريم، كلًا من اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعلي سيد صادق رئيس مدينة الطود، واللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، ومحسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، والدكتورة عفاف عبدالباسط ممثلة الهلال الأحمر، ونيرمين نجدي أخصائية الإعلام بديوان عام المحافظة والمتحدث الرسمي للمناورة، وباقي المشاركين من ممثلي المديريات الأخرى.

وكانت محافظة الأقصر، قد شهد انطلاق فعاليات اليوم الأول من التدريب العملي المشترك صقر (146) لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، 2025، حيث تضمنت فعاليات التدريب تقديم بيان لمدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث عن الأخطار المحتملة بمختلف مراكز المحافظة، والإجراءات العاجلة التي يتم اتخاذها لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، ومهام غرف الإغاثة والمعدات والامكانيات الخاصة بالمحافظة، كما قدم كلا من مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عرضا عن الإمكانيات والمقومات الخاصة بالوضع الصحي، كما قدم مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة عرضا إمكانيات المرفق بالمحافظة ونقاط انتشار وأماكن تمركز سيارات الإسعاف بالمحافظة، ومن بينها الإسعاف النهري، كما قدم وكيل وزارة التموين بالمحافظة عرضا للموقف التمويني وإمكانيات مديرية التموين بالمحافظة، كما قدم وكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، عرضا عن خطط الإغاثة والإيواء العاجل الخاصة بكل جهة.

يأتي ذلك في إطار التدريب العملي المشترك “صقر 146” لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، للوقوف على كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة فى مواجهة الأزمات بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة ومن بينها القيادات التنفيذية والمحلية بالمحافظة - النجدة – المرور – الحماية المدنية – قوات الأمن – المسطحات المائية – الصحة – الإسعاف – الشباب والرياضة – التضامن الاجتماعي – التربية والتعليم – الطب البيطري – الطرق والكباري – الكهرباء – هيئة مياه الشرب والصرف الصحي – الأوقاف – المندوب الكنسي – المسطحات المائية – البيئة – المتحدث الإعلامي -الهلال الأحمر المصري).