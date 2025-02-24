الحكومة تطلق "المائدة الرمضانية الشاملة" بـ580 صنفا وخصومات 30% لمواجهة ارتفاع الأسعار

صرح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن معرض "أهلاً رمضان" التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بميدان السواح بالقاهرة، يأتي تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة المنافذ التسويقية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف فاروق خلال تفقده المعرض، الذي أقيم على مساحة 1000 متر مربع بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، أن توفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30% يأتي ضمن استراتيجية وزارة التموين للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد وزير التموين أن المعرض يضم مخزون إضافي من السلع لضمان توفرها بشكل فوري لتلبية الطلب المتزايد قبل حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى التزام الشركات المشاركة بتقديم منتجات ذات جودة عالية.

وقال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إن المعرض يعد نموذج للتعاون بين وزارة التموين والمحافظة والقطاع الخاص، مشدداً على أن المحافظة وفرت كافة التسهيلات لإقامة المعرض في موقع استراتيجي يخدم أكبر عدد من المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن 32 شركة تابعة للقابضة تشارك في المعرض، حيث تم طرح نحو 2000 طن من السلع تشمل 580 صنفا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وأضاف ناجي أن المنتجات المعروضة تتنوع بين الزيوت، واللحوم والدواجن، والسكر، والأرز، والمكرونة، والشاي، والمخبوزات، إضافة إلى المنظفات المنزلية، بخصومات تتراوح بين 25% و30% عن أسعار السوق.

وأكد أيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة حرص التجار على المشاركة في معارض "أهلاً رمضان" لدورها الفعال في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية تنسق مع وزارة التموين لإقامة المزيد من هذه المعارض في مختلف أنحاء القاهرة.

وكشف أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة التموين عن خطط لتوسيع نطاق معارض "أهلاً رمضان" في جميع محافظات الجمهورية، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار المحددة وجودة السلع المعروضة.

وأشار إلى أن المعرض سيستمر حتى النصف الأول من شهر رمضان المبارك، مستقبلا الزوار يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وداعا المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات المقدمة.

ولفت أحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي بالوزارة إلى أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم حول المعروضات والأسعار، مؤكد أن فرق متابعة ميدانية ستتواجد في المعرض لرصد أي ملاحظات وحلها بشكل فوري.