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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب: الحرب الأوكرانية يمكن أن تتحول إلى حرب عالمية ثالثة ولن أسمح بذلك

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ بلاده وفرنسا حليفتان منذ سنوات طويلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف ترامب، أنّ حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان رئيسا للولايات المتحدة آنذاك، مؤكدًا: "حان الوقت لإنهاء الحرب الدموية في أوكرانيا وإحلال السلام، فالحرب الأوكرانية يمكن أن تتحول إلى حرب عالمية ثالثة ولن أسمح بذلك".

وتابع الرئيس الأمريكي، أنّ هناك خطوات متسارعة من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، لافتًا، إلى أنّ اجتماعه مع الرئيس الفرنسي اليوم خطوة مهمة لإحلال السلام في أوكرانيا.

دونالد ترامب الحرب الأوكرانية حرب عالمية ثالثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب