ترامب: الحرب الأوكرانية يمكن أن تتحول إلى حرب عالمية ثالثة ولن أسمح بذلك

الإثنين 24/فبراير/2025 - 11:10 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ بلاده وفرنسا حليفتان منذ سنوات طويلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضاف ترامب، أنّ حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان رئيسا للولايات المتحدة آنذاك، مؤكدًا: "حان الوقت لإنهاء الحرب الدموية في أوكرانيا وإحلال السلام، فالحرب الأوكرانية يمكن أن تتحول إلى حرب عالمية ثالثة ولن أسمح بذلك".

وتابع الرئيس الأمريكي، أنّ هناك خطوات متسارعة من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، لافتًا، إلى أنّ اجتماعه مع الرئيس الفرنسي اليوم خطوة مهمة لإحلال السلام في أوكرانيا.