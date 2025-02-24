كندا والمكسيك تكثفان جهودهما على الحدود هذا الأسبوع لتجنب رسوم ترامب الجمركية

تكثف كندا والمكسيك جهودهما هذا الأسبوع لتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادراتهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وهددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض هذه الرسوم اعتبارًا من 4 مارس المقبل، ما لم تثبت الدولتان اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الأمن الحدودي والحد من تهريب الفنتانيل.

وفي مواجهة هذا الموعد النهائي، نفذت كندا والمكسيك عدة استراتيجيات، حيث تسعى كندا إلى تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع التركيز على ضبط تدفقات المواد غير المشروعة عبر الحدود.

ومن جهتها، كثفت المكسيك عملياتها لمكافحة تهريب الفنتانيل، لا سيما من خلال تشديد الرقابة على المختبرات غير القانونية وطرق التهريب الرئيسية، وفقا لمنصة "إم إس إن".

وتخشى الدولتان من أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية إلى إلحاق ضرر بالغ بصادراتهما الحيوية إلى السوق الأمريكية، ولهذا، تجري محادثات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين لضمان توافق الإجراءات المتخذة مع مطالب واشنطن، في محاولة للحفاظ على علاقاتهما التجارية دون تصعيد التوترات.

وتظل نتائج هذه المحادثات غير مؤكدة، لكن الالتزام المشترك بين كندا والمكسيك يظهر رغبتهما في تفادي العواقب الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد والشركات في كلا البلدين، منذ أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% وفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية، فإنه فرض المزيد من الإجراءات الجمركية التي من شأنها أن تعكر صفو مفاوضات الحدود.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عينت كندا مسئولًا جديدًا عن الفنتانيل لتنسيق مكافحة تهريب المواد الأفيونية القاتلة، وعينت مسؤول الاستخبارات الكبير كيفين بروسو في هذا المنصب.

كما أعادت أوتاوا تصنيف عصابات المخدرات باعتبارها كيانات إرهابية ونشرت طائرات بدون طيار وطائرات هليكوبتر وتقنيات مراقبة أخرى على الحدود الشمالية الشاسعة للولايات المتحدة الأمريكية.