الحبس مع إيقاف التنفيذ للبلوجر روكي أحمد بالتعدي على القيم الأسرية

قضت محكمة الجنح الاقتصادية ببراءة روكي أحمد في اتهامات تسهيل الدعارة والاداب، كما قضت المحكمة بمعاقبتها عما أسند إليها من تهم التعدي علي قيم الاسرة المصرية حكما بالحبس لسنة مع وقف التنفيذ بكفالة وغرامة مائة الف جنيه.



وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 10322 لسنة 2024، أن المتهمة وشهرتها "روكي أحمد" اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية عبر الشبكة المعلوماتية مقابل حصولها على أجر مادي وذلك على النجو المبين بالتحقيقات.

ووصل أنها أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف التسهيل لارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أعلنت عبر الشبكة المعلوماتية عن دعوة تتضمن إغراء الدعارة ولفت الأنظار إلى ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات.