ads
الثلاثاء 25 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القبض على شخص تحرش بإحدى السيدات حال استقلالها "مينى باص" بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو  عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء إحدى السيدات قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال إستقلالها أتوبيس "مينى باص" بالقاهرة.
 

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وبسؤالها أقرت بأنها حال إستقلالها الأتوبيس المشار إليه قام أحد الأشخاص بمحاولة التحرش بها من خلال الجلوس بجوارها والإلتصاق بها فقامت بتغيير مكانها وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.
 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أنكر إرتكاب الواقعة وأنه قام بملامسة الفتاه أثناء جلوسه بالخطأ.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

الاتوبيس بالتحرش