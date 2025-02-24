القبض على شخص تحرش بإحدى السيدات حال استقلالها "مينى باص" بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء إحدى السيدات قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال إستقلالها أتوبيس "مينى باص" بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر وبسؤالها أقرت بأنها حال إستقلالها الأتوبيس المشار إليه قام أحد الأشخاص بمحاولة التحرش بها من خلال الجلوس بجوارها والإلتصاق بها فقامت بتغيير مكانها وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته أنكر إرتكاب الواقعة وأنه قام بملامسة الفتاه أثناء جلوسه بالخطأ.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.