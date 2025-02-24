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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على نتائج منافسات اليوم الرابع والخير من بطولة الجمهورية للمصارعة

بطولة الجمهورية
بطولة الجمهورية
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شهدت منافسات اليوم الرابع والاخير من بطولة الجمهورية للمصارعة تحت ٢٠ سنة والتي يستضيفها نادي سيتي كلوب السويس في الفترة من ٢٠ فبراير وحتي الـ ٢٤ من فبراير إثارة كبيرة بين اللاعبين واللاعبات.

واقيمت اليوم، عدد  ١٧٩ مباراة أدارها تحكيمياً  ٣٠ حكم وتنافس فيها  ٤٨ هيئة في المصارعه الحره وعدد ٢٨ هيئة في المصارعه النسائية بمشاركة ١٣٩ لاعب ولاعبة.

وانتهت منافسات المصارعه النسائية بحصول  المشروع القومي بالاسكندرية علي كأس المركز الاول ، وحصد نادى طلائع الجيش كأس المركز الثاني ، بينما كأس المركز الثالث حصل عليه المشروع القومي بالقاهرة.

وانتهت منافسات المصارعه الحره بحصول نادى الاوليمبي علي كأس المركز الاول ، فيما حصد نادى المؤسسة العسكرية بالإسكندرية كأس المركز الثاني، بينما حصل علي كأس المركز الثالث نادى طلائع الجيش.

وقدم العقيد مصطفى عماشة عضو مجلس إدارة الاتحاد الشكر لكافة اللجان التي ساهمت في إنجاح البطولة وايضا الي عناصر المصارعه من اللاعبين والمدربين والحكام.

بطولة الجمهورية للمصارعة نتائج منافسات منافسات اليوم الرابع والاخير نادي سيتي كلوب السويس اللاعبين واللاعبات