وزير الشباب يوقع برتوكولي تعاون بين اتحادات "الأفريقي" و"الأمريكي" و"الدولي" للرياضة الجامعية

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU، عقد برتوكولي الأول مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU برئاسة ليونز إيدير، والثاني مع الاتحاد الأمريكي للرياضة الجامعية برئاسة عليم رشيد، بمقر جامعة بدر بالقاهرة.

بحضور ليونز إيدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU، وعليم رشيد رئيس الاتحاد الأمريكي للرياضة الجامعية، والدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة، والدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء بجامعة بدر بالقاهرة، ولفيف من أعضاء الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU، بالدعم الذي توليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من اهتمام بالرياضة، والتي تُعد استكمالاً لجهود الدولة المصرية، فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في مصر مما يساهم في تنمية أفريقيا.

كما وجه "صبحي" في كلمته، الشكر لرئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الأمريكي للرياضة الجامعية، ومقدمًا الشكر لرئيس جامعة بدر بالقاهرة علي الاستقبال، ولكافة المشاركين من أعضاء الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، لحضورهم هذه الجلسات والاجتماعات الفعالة على مدار ثلاث أيام، لتبادل الخبرات التي تساهم في اكتشاف المواهب الرياضية بالجامعات وتنميتها، وتنظيم البطولات للقارة الإفريقية التابعة للاتحاد الرياضي الجامعات.

وفي ختام كلمته، أكد "صبحي" علي أهمية التعاون بين الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، في دعم حركة الرياضة الجامعية علي المستوي الإفريقي والعالمي، وعقد الحوار الاستراتيجي لنمو مستدام للرياضة الجامعية، ووضع منظور جديد للرياضة الجامعية، لتقيم الوضع الحالي وتمهيد الطريق للابتكار، وتوفير الفرص، وإطلاق العنان للرياضيين الجامعيين، والتحدث عن المستقبل لتعزيز الرياضة الجامعية.

أعرب ليونز إيدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU، عن إعجابه بالمنظور الأكاديمي والهيكل المصري، وأوضح أن التعاون سيساعد علي تكوين الشركات والمباردات التي ستجعلنا جميعنا ندعم الرياضة الجامعية وأن نغير من حياة الرياضيين الجامعين، وتشجيع الآخرين، وأن الاجتماعات أسفرت عن مشاركة الاستراتيجيات والحلول البناءة لخدمة الرياضة الجامعية، ودعم التميز الرياضي داخل الاطار الجامعي والمؤسسي المستدام.

بينما أشار الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة، علي أهمية، وضع خارطة طريق للرياضة الجامعية من أجل الوصول إلي فعاليات مثمرة لتعزيز آثرها، وإعلاء قيمة الرياضة الجامعية وضرورة ربط العلاقات الدولية، وتعزيز الشراكات لتعظيم الآثر، بما يساهم في تحسين الصحة الذهنية والجسدية للطلاب، في ظل ما تشهده الرياضة من تطور ونجاح.

وتحدث الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر بالقاهرة، عن أهمية قيمة الرياضة وضرورة ربط العلاقات الدولية، وتعزيز الشراكات لتعظيم الآثر، مشدداً على توسيع آفاق صغار السن ليكونوا محفزين للبناء الاقتصادي والتنمية الرياضية، وتطوير الرياضة الجامعية علي المستويين الإفريقي والعالمي.

الجدير بالذكر يأتي ذلك ضمن فعاليات اجتماعات (اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية) للإتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 حتى 25 فبراير، بمشاركة 22 دولة أفريقية، (ليبيا، زيمبابوي، أوغندا، كينيا، نيجيريا، غانا، زامبيا، جنوب أفريقيا، رواندا، الجزائر، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الكاميرون، إثيوبيا، غينيا، مالاوي، جمهورية الكونغو، السنغال، تونس).