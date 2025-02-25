ضبط عاطلين بحوزتهما سلاحين ناريين وشابو وحشيش بالأقصر

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط شخصين في واقعتين منفصلتين وبحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والشابو وسلاحين ناريين، وتم تحرير محضر بكل واقعة على حدة، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

اللواء محمد الصاوي

مباحث الأقصر تضبط عنصر إجرامي بحوزته سلاح ناري و2 كيلو حشيش و250 جرام شابو

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد طه خاطر مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات لدى ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر بقيام عنصر إجرامي شقي يدعى «ح.أح» 30 عاما، عاطل، وشهرته «البلزر» سبق اتهامه فى 10 قضايا متنوعة ما بين مخدرات، وحيازة سلاح، وسرقات، مقيم بناحية نجع الخطباء بدائرة قسم شرطة الأقصر، بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وعدد طلقة واحدة، 2 كيلو حشيش، وربع كيلو شابو وسلاح أبيض «كتر» ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس، و«الكتر» بقصد تقطيع جوهر الحشيش قبل إعداده للبيع، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

ضبط عاطل بحوزته 2.5 حشيش و300 جرام شابو و500 قرص مخدر وسلاح ناري

كما وردت معلومات تفيد بقيام «م.س» يبلغ من العمر 30 عاما، عاطل، مقيم بناحية أبو الجود دائرة قسم شرطة بندر شرطة الأقصر، بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من إلقاء القبض على العاطل وبحوزته بندقية خرطوش، و100 طلقة، 2.5 كيلو حشيش، 300 جرام شابو، 500 قرص مخدر، هاتف محمول، 5 آلاف جنيه.

وبمواجهة العاطل بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم تحرير محضر بكل واقعة على حدة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.