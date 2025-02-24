أستون فيلا يقترب من تفعيل بند الشراء مع ماركوس راشفورد

أقترب نادي أستون فيلا من حسم صفقة الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى صفوف الفريق حتى نهاية الموسم وذلك بتفعيل بند الشراء.

راشفورد خارج حسابات مانشستر يونايتد

مع بداية فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، خرج راشفورد من حسابات مانشستر يونايتد، حيث لم يكن ضمن خطط المدرب الجديد روبن أموريم.

حيث بات اللاعب متاحًا للانتقال إلى فريق جديد، وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه. ورغم العروض المقدمة وتمكن أستون فيلا من تأمين خدمات المهاجم الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء النهائي.

أستون فيلا يقترب من تفعيل بند الشراء

ووفقًا لما نشره موقع "Football Insider" الإنجليزي، فإن إدارة أستون فيلا باتت قريبة من اتخاذ قرار نهائي بشأن تفعيل شراء راشفورد، حيث تخطط لتسريع إجراءات ضمه بشكل دائم، في صفقة تقدر قيمتها بـ 40 مليون جنيه إسترليني.

وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة مانشستر يونايتد في بيع اللاعب، خاصة وأن النادي يحتاج إلى السيولة المالية لدعم خطط المدرب روبن أموريم في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يسعى لإجراء تغييرات كبيرة في تشكيل الفريق للموسم المقبل.

دور راشفورد مع أستون فيلا

منذ انضمامه إلى أستون فيلا، لم يحصل راشفورد على فرصة كبيرة للمشاركة كأساسي تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، حيث بدأ في مباراة واحدة فقط، بينما شارك كبديل في ثلاث مواجهات أخرى. ورغم ذلك، كان له دور مؤثر في بعض المباريات، حيث ساهم في فوز فريقه بنتيجة 2-1 على تشيلسي خلال المواجهة التي أقيمت مساء السبت الماضي.

الخطوة القادمة

يبدو أن أستون فيلا مقتنع بقدرات راشفورد ويرى فيه إضافة قوية لخط الهجوم، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في الدوري الإنجليزي. ومن المتوقع أن يواصل اللاعب محاولاته لإثبات جدارته، أملاً في تأمين عقد دائم مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن جميع المؤشرات تؤكد أن راشفورد سيرتدي قميص أستون فيلا بشكل دائم، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته بعيدًا عن مانشستر يونايتد، الذي كان جزءًا من صفوفه منذ بداية مشواره الكروي.