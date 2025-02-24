الدكتور علي حمدان عميداً لكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بـ"طيبة التكنولوجية"

أعلن الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن تكليف الدكتور علي محمد علي حمدان العربي، عميداً لكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بالجامعة، ضمن جهود الجامعة لتعزيز الكفاءات الإدارية وتطوير الأداء في مختلف الكليات والأقسام، بما يساهم في تحقيق أهداف الجامعة في تقديم تعليم عالي الجودة وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

ويُعتبر الدكتور حمدان من الكفاءات الأكاديمية المتميزة، حيث شغل العديد من المناصب الأكاديمية المرموقة، كان آخرها منصب وكيل كلية العلوم بجامعة أسوان.

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يعرب عن ثقته في قدرة الدكتور حمدان على قيادة الكلية نحو التميز

وأعرب الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، عن ثقته في قدرة الدكتور حمدان على قيادة الكلية نحو التميز وتحقيق أهدافها في تخريج كوادر مؤهلة في قطاع الخدمات الفندقية والسياحية.

من جانبه، أعرب الدكتور حمدان عن شكره وتقديره لثقة رئيس الجامعة، مؤكداً عزمه على بذل قصارى جهده لتطوير الكلية والارتقاء بمستوى التعليم فيها، بما يخدم الطلاب والمجتمع.