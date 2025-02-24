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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الفريق كامل الوزير يُعلن تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية

الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة
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 أعرب الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن سعادته بتكليفه من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي وزارة الصناعة، معتبرًا ذلك "شرفًا كبيرًا" وتحديًا يسعى من خلاله إلى الارتقاء بالصناعة المصرية إلى مستوى المنافسة العالمية.

وأكد "الوزير" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، على أن هناك إستراتيجية عاجلة تستهدف تطوير الجودة العالية للمنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مما يسهم في الحد من الاستيراد.

وشدد على أهمية تحقيق قيمة مضافة في جميع مراحل التصنيع، حتى لو كانت في أبسط درجاته، موضحًا أنه قام بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية تضم 13 وزيرًا ورئيس هيئة بالإضافة إلى البنك المركزي، وذلك لضمان تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لدعم الصناعة الوطنية.

وأكد الوزير على أهمية تشجيع التصدير من خلال توفير قروض ميسرة للصناع، مشيرًا إلى أنه يجتمع بشكل مستمر مع المستثمرين لحل مشكلاتهم، وأحيانًا يحصل على تصديق رئاسي مباشر عبر الهاتف لتسهيل الإجراءات العاجلة.

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