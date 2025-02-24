المران الختامي لمنتخب الكرة النسائية قبل مواجهة رواندا.. صور

قام فريق المنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة احمد رمضان المدير الفني، بمران ختامي في إطار الاستعداد لمباراة المنتخب امام رواندا في مباراة الإياب ضمن تصفيات كاس أمم أفريفيا.

حيث قام الفريق بعمل تدريبات بدنيه مكثفة ، كما عقد رمضان اجتماع مع اللاعبات لتحديد آلية اللعب غدا بهدف الفوز على رواندا والاستعداد للمباراة.

في ذات السياق، أسفر الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني الأول الكرة النسائية مع نظيره الرواندي في إياب المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، الذي عقد اليوم بأحد فنادق الاسماعيلية، عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، بينما يظهر منتخب رواندا بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الخضراء.

حضر الاجتماع عن الجانب المصري الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتورة إيمان كمال طبيب المنتخب ووحيد سمير من إدارة المنتخبات وسونيا سيد المدير الإداري للمنتخب.

تقام المباراة في تمام السادسة مساء غد الثلاثاء على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.