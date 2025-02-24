للمرة الثالثة علي التوالي .. "سيدات بتروجت" بطل أفريقيا للأندية لتنس الطاولة

حقق فريق سيدات بتروجت لتنس الطاولة بطولة أفريقيا للأندية الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، ذلك بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

ونجح فريق بتروجت في تحقيق البطولة للمرة الثالثة على التوالي بعدما قدم لاعباته أداءًا قويًا على مدار أيام المنافسات والأدوار المتتالية، حتى تحقق اللقب.

ومثّل فريق بتروجت في تلك البطولة كل من مروة الهضيبي، مريم الهضيبي، فرح عبدالعزيز، واللاعبة الصينية المحترفة فان سيقي، بتواجد المدير الفني ياسر صبحي، والمدرب العام محمود إبراهيم، والمدرب خالد محمد، والإداري إسلام محسن.