الجامعة السويسرية الدولية تحذر من الجامعات الوهمية التي تستخدم اسمها في مصر

الإثنين 24/فبراير/2025 - 10:07 م

حذرت الجامعة السويسرية الدولية (Swiss International University - SIU)، من جامعات وهمية في مصر تدّعي زورًا الانتماء إليها، مؤكدة أنها لا تمتلك أي فرع رسمي في مصر.

وأوضحت الجامعة، أن فرعها الوحيد في الوطن العربي موجود في دبي، وهو مصرح ومرخص من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA).



جامعة عالمية تقدم التعليم بأربع لغات

وتأسست الجامعة السويسرية الدولية عبر دمج سبعة معاهد تعليمية في سبع مدن حول العالم، يعود تاريخ بعضها إلى عام 1999.

وقد بدأت في تقديم التعليم عن بعد منذ عام 2013، بينما تم افتتاح فرع دبي في عام 2022، ليكون مركزًا رئيسيًا لتقديم برامج أكاديمية عالية الجودة بأربع لغات، من بينها اللغة العربية، حتى درجة الدكتوراه.



اعتمادات أكاديمية عالمية

وتحظى الجامعة السويسرية الدولية بسجل حافل من الاعتمادات الأكاديمية المرموقة، حيث حصلت على:

اعتماد وزارة التعليم في جمهورية قرغيزستان

ترخيص مديرية التعليم في مدينة لوتزن، سويسرا

ترخيص رسمي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA)

تصنيف خمس نجوم من قبل التصنيف العالمي للجامعات QS

اعتماد حكومي بريطاني رسمي

اعتماد تابع لمنظمة اليونسكو

اعتماد المجلس الأوروبي للأعمال

وبفضل هذه الاعتمادات، تعد الجامعة واحدة من أفضل الجامعات العالمية، حيث تستقبل سنويًا 3800 طالب من 12 دولة حول العالم، مما يعكس تنوعها الدولي وتميّزها الأكاديمي.

تحذير من الجامعات الوهمية

ونظرًا لسمعة الجامعة المتميزة، ظهرت بعض الجهات الوهمية التي تحاول التلاعب بالطلاب باستخدام اسمها دون أي صلة رسمية بها.

لذا، تحث الجامعة جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامجها على التحقق من الفروع الرسمية عبر موقعها الإلكتروني وقنواتها المعتمدة.

وتؤكد الجامعة أن فرعها الوحيد المعتمد في العالم العربي هو فرع دبي، وتدعو جميع الطلاب إلى توخي الحذر من أي مؤسسات غير معتمدة تدّعي انتماءها إليها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ Swiss International University (SIU)