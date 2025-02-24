زراعة النواب تبحث عدم وصول مياه الرى لبعض الأراضى الزراعية بالقليوبية.. غدًا

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جدول أعمالها.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: • تامر عبدالقادر، بشأن قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة. • أبو العباس فرحات، بشأن تأخر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء فى نهو أعمال حماية الشواطىء بمحافظة الإسكندرية مما يهدد بوقوع كوارث بالمحافظة خاصة فى ظل التغيرات المناخية.

• عبدالله أحمد عبدالله ، بشأن عدم وصول مياه الرى لبعض الأراضى الزراعية لوجود أخطاء فى أعمال تبطين الترع فى محافظة القليوبية، فضلاً عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية. • محمد جنيدى، بشأن عدم تنفيذ تغطية 200م من ترعة الصحارة بمركز ناصر- محافظة بنى سويف - لتوسعة الطريق الرئيسى لبندر ناصر رغم إدراجه بالخطة الاستثمارية لمركز ومدينة ناصر. • ياسر الهوارى، بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة:  لتغطية 700 م من الترعة الممتدة من قناطر الرى جنوباً حتى مدخل قرية أولاد على، بمركز العسيرات محافظة سوهاج فى ضوء موافقة وزارة الرى على تغطيتها.  لتغطية مصرف نجع البناتوة الغربى التابع لمركز العسيرات، محافظة سوهاج.  لتغطية الترعة المجاورة لطريق النواريز بأولاد حمزة بقرى العسيرات مركز جرجا، محافظة سوهاج.  لتغطية ترعة الحمرا بمدخل نجع رشوان مركز العسيرات، محافظة سوهاج.