اليوم.. "تعليم النواب" تتابع منع التدخين نهائيًا داخل الحرم الجامعى

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.



وتناقش خلالها موضوع طلبي الإحاطة المقدمان من النائبتين: • أمل سلامة: بشأن تنفيذ القانون بضرورة منع التدخين نهائيًا داخل الحرم الجامعي بكافة أنواعه وأشكاله. • رشا أبو شقرة: إنشاء مركز للدعم النفسي والاجتماعي داخل الجامعات.

بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمان من النائبتين إيرين سعيد، هالة أبو السعد، بشأن التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية المقررة على طلاب المدارس فى ضوء القرارات الجديدة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2024/2025 والتي تسببت فى إرباك وضغط على أولياء الأمور والطلاب.

واستكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: • محمد نشأت العمدة: بشأن عدم البدء فى إنشاء مدرسة التجارة الملحقة ببنى خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا. • سعودي عبدالرحمن بشأن:  إنشاء مدرستي للتعليم الفني الصناعي والتجاري بمركز العدوة محافظة المنيا.  تنفيذ منظومة التعليم الجديدة بمصر التي بدأت بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس الإبتدائي على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومدارس محافظة المنيا بصفة خاصة.  إيلاريا سمير حارص: بشأن التأخر في إنشاء مدرسة “WE” للتكنولوجيا التطبيقية بالمدرسة اليابانية (2) بمحافظة البحر الأحمر.